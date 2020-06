Dat ass manner wéi nach virun engem Joer, mä alleguer d’Atom-Muechte wieren am Gaang hir nuklear Waffen dofir weider ze moderniséieren.

Dat geet aus dem Joresrapport vum Friddensfuerschungsinstitiut Sipri zu Stockholm ervir.

9 Länner ginn et jo, déi Atomwaffen hunn, an déi wéilten hiert Arsenal esou ausleeën, dass et eng Liewensdauer huet, op d’mannst bis an d'2080er-Joren eran.

Russland huet mat offiziell 6.350 atomare Sprengkäpp iwwregens weiderhin déi meescht, virun den USA mat 5.800, an China mat 320.