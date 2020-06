E Militärfliger vun der US-amerikanescher Air Force ass um Méindeg iwwert der Nordsee erofgefall.

De Kampfjet soll op Héicht vu Flamborough Head am Nordweste vu Groussbritannien an d'Mier gefall sinn, sou d'Militär. D'Ursaach fir d'Accident vum F15C Eagle, deen am Kontext vun engem Routinesmanöver zu Lakenheath gestart war, ass nach onkloer. Aktuell ass och nach net bekannt, ob de Pilot iwwerlieft huet.