Enquêteure vum Parquet zu Frankfurt préiwen elo eng méiglech Relatioun tëscht dem Fall Maddie an dem Fall Tristan.

Uganks dës Mounts haten d'Bundeskriminalamt an de Parquet zu Braunschweig iwwerraschend annoncéiert, dass de Christian B., dee wéinst aneren Delikter schonn am Prisong ass, am Fall Madeleine McCann ënner Mordverdacht steet.

Dat deemools 3 Joer aalt brittescht Meedche war 2007 aus enger Anlag mat Appartementer am portugisesche Praia da Luz verschwonnen.

D'Läich vum 13 Joer alen Tristan Brübach war 1998 zu Frankfurt fonnt ginn. De Fall konnt bis haut net opgekläert ginn.