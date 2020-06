D'Zuel vun den Zaldoten soll op 25.000 erofgoen. Den Ament sinn et der eng 34.500.

Dat huet den President Trump annoncéiert a kritiséiert: "Däitschland bezilt Russland Milliarde fir Energie. Firwat solle mir Däitschland dann nach viru Russland schützen?"



Do dernieft huet den Trump och eng Policereform an den USA ordonéiert. Detailer sollen et op enger Pressekonferenz am Laf vum Dënschdeg ginn. Den Ament stinn déi amerikanesch Autoritéiten jo wéinst Policegewalt géint Schwaarzer ënner Drock.