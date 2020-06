Wéi d'Kripo en Dënschdeg matgedeelt huet, huet een Drogentest bei der Obduktioun vun de Läiche vun de 15 a 16 Joer ale Jugendlechen dësen Hiweis erginn.

Fir genau erauszefannen, wéi eng Drogen déi zwee Jugendlech virun hirem Doud geholl hunn, gouf eng chemesch-toxikologesch Expertise an Optrag ginn, sou d'Police vun Augsburg.

D'Eltere vum 16 Joer ale Jong haten e Samschdeg de Moien zu Nordendorf an hirem Haus fir d'éischt d'Läich vun hirem Bouf fonnt an duerno déi vu sengem Kolleeg. D'Ermëttler schléisse Selbstmord an e Gewaltverbriechen aus.