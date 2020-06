Enger rezenter Etüd no ass de Vulkan-System an der Eifel, ronderëm de Laacher See, nach ëmmer aktiv. De Buedem hieft sech all Joer ëm ee Milimeter.

US-Fuerscher hunn erausfonnt, dass sech de Buedem an der Eifel beweegt, ëm ee Milimeter d'Joer an dat schonn zanter méi laangem. D'Date vun Dausende GPS-Antennen a Westeuropa aus de leschten 20 Joer goufen dofir ausgewäert. Dobäi koum wéi gesot eraus, dass de Vulkan-System an der Eifelregioun nach aktiv ass. En Effekt wier bis op Lëtzebuerg, an der Belsch an an Holland ze spieren.

Eng akut Gefor wier d'Regioun gesinn d'Fuerscher awer net. Si ginn dovun aus, dass sech d'Magma an enger Déift vu ronn 50 Kilometer usammelt, heescht et an der Fachzäitschrëft "Geophysical Journal International". "Kee Grond fir eng Panik" huet och den Direkter vum Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie zu Walfer op Nofro vun de Kolleege vum RTL 5minutes ausgesot.

Blosen weisen, dass Gas aus dem Séi no uewe klammen. / © Pixabay

Dat lescht Biewe mat enger Stäerkt vu 5,4 op der Richterskala, dat och hei am Land ze spiere war, geet op den 22. Februar 2003 zeréck. Do louch den Epizentrum allerdéngs net an der Eifel, mä am franséischen Saint Dié. De Vulkan-System an de Vogesen gehéiert jo och scho méi laang zu der aktiver Äerdbieweregioun.

Dass d'Eifel nach ëmmer en aktive vulkanesche System huet, hunn däitsch Wëssenschaftler eréischt Ufank 2019 beluecht. Si hu festgestallt, dass et zanter 2013 aacht Serië vu Mikro-Äerdbiewen an enger Déift vun 10 bis 45 Kilometer ënnert dem Lacher See gouf. Déi nei US-Etüd huet dës nach emol confirméiert.

De leschte Vulkan-Ausbroch an der Eifel läit iwwregens knapp 13.000 Joer zeréck. D'Fuerscher fuerderen awer elo eng dauerhaft Iwwerwaachung vum Vulkan.