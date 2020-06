Zanter ronn 2 Woche kämpfe Secouristen am Norde vu Russland géint eng gréisser Uelegfuite: 21.000 Tonnen Diesel si bei der Stad Norilsk ausgelaf.

D'Flëssegkeet huet sech an de Flëss Daldykan a Ambarnaja ausgebreet an ass vun do aus weider an de Séisswaasserspäicher Pjassino gelaf, e Séi, dee ronn 70 Kilometer laang ass. 15.000 Tonne sinn direkt an d'Waasser geroden, 6.000 Tonnen an de Buedem gesickert. Fir déi russesch indigen Vëlker stellt dëst e grousse Problem duer, well déi fëschräich Gewässer e wichtege Bestanddeel vun hirer Ernierung duerstellen.

Experte ginn dovun aus, dass déi betraffe russesch Regioun nach e puer Jore wäert mat de Konsequenze vun dëser Ëmweltverschmotzung kämpfen. D'Bestanddeeler am Diesel léise sech am Waasser op e belaaschten esou d'Gewässer an d'Fësch. Op d'mannst 10 Joer soll et daueren, bis sech den Ökosystem nees wäert erholl hunn.

Elo misst verhënnert ginn, dass sech déi gëfteg Flëssegkeet weider a Richtung Karasee verbreet, e Randmier vum arkteschen Ozean.

D'Industriestad Norilsk hat scho virun dëser Uelegkatastroph mat Ëmweltproblemer ze kämpfen, dat zum Beispill duerch den Ofbau vun Néckel.