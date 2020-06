Den 12. Juni ass zu Atlanta een Afroamerikaner bei enger Policekontroll duerch zwee Schëss an de Réck ëm d'Liewe komm.

E Video weist de Virfall bei deem de Rayshard Brooks ëm d'Liewe komm ass. De Beamte riskéiert duerch säin Handelen elo d'Doudesstrof respektiv liewenslaange Prisong. Hie gouf nämlech wéinst Mord ugeklot.

E weidere Polizist, dee beim Asaz dobäi war an den Ament vum Déngscht suspendéiert ass, wäert als Zeie beim Prozess dobäi sinn.

Wat war geschitt?

De Brooks war um Freideg, den 12. Juni spéit bei engem Policeasaz vun engem Polizist ugeschoss ginn a kuerz drop am Spidol gestuerwen.

De jonke Mann war a sengem Auto ageschlof an hat eng Afaart vun engem Fast-Food-Restaurant blockéiert. Wéi d'Police koum, hu si een Alkoholtest gemaach a wollten de jonke Mann festhuelen. Deen huet sech gewiert, der Police een Elektroschocker geklaut an ass fortgelaf. Wärend der Poursuitte soll de jonke Mann de Schocker op e Beamte geriicht hunn, deen doropshi geschoss huet an den Afroamerikaner déidlech blesséiert huet.