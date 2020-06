D'Police huet 5 Membere vun der tschetschenescher Communautéit festgeholl.

Zu Dijon goufen et 4 Nuechten hannerteneen Ausernanersetzungen tëscht Tschetschenen an de Bewunner vun engem defavoriséierte Quartier vun Dijon.

Och 4 Awunner aus Grésilles bei Dijon goufe virleefeg festgeholl. Dräi vun hinne sinn an tëscht erëm op fräiem Fouss.

Nodeems e jonke Mann mat tschetscheneschen Originnne vun enger Drogeband zerklappt gi war, hat e Grupp vun autoproklaméierten Tschetschenen haten iwwert de Weekend versicht Selbstjustiz ze maachen. Vu Freideg bis e Méindeg hu sech d’Männer an engem defavoriséierte Quartier vun Dijon versammelt an hunn do ënnert anerem mat Kalaschnikowwen an d’Luucht geschoss a Saachen a Brand gestach.