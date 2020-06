De groussen Documentaire, dësen Donneschdeg um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg.

Den Doud vum George Floyd virun e puer Wochen hat eng Well vun anti-rassistesche Protester, net nëmmen an den USA, mä op der ganzer Welt ausgeléist. Nach leschte Weekend war zu heftegen Ausnenarsetzungen tëscht"Black live matters"-Manifestanten a rietsen Extremiste komm.

Mä wéi déif sëtzt de Problem wierklech, virop an den USA? Ass déi brutal Policegewalt géint Afroamerikaner en Ausdrock vun engem Rassismus, deen ni wierklech zënter der Sklaverei an duerno der Segregatioun verschwonnen ass? Sinn den Amerikaner hir al Dämonen nees do?

Mir weisen Iech en Documentaire vun 2017, dee Froen opwerft an net onberéiert léisst. Wéinst Zeenen déi schockéieren, ass en net fir Kanner ënnert 12 Joer geduecht .

"Tensiounen an den USA : e schwaarz-wäisst Amerika?", e Film vum Esther Goldmann, op Lëtzebuergesch iwwersat a mat de Stëmme vun RTL, elo am Replay.