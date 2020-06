Aus Protest trëtt d'Afroamerikanerin Mary Elizabeth Taylor aus dem US-Ausseministère zréck, wéinst dem Trump senger Haltung a Punkto Rassismus.

Si war eng héichrangeg Cheffin am Ausseministère a mat just 30 Joer déi éischt Afroamerikanerin op esou engem Posten. Elo kënnegt si an der Trump-Regierung, well si dem President seng Attitüd vis-à-vis vum Rassismus net méi erdréit.

No de Protester an der Affär George Floyd ass et déi éischt Kënnegung a Regierungskreesser, déi aus Protest ënnerschriwwe gëtt. Dem Donald Trump hat an der Debatt iwwer Diskriminéierung a Rassismus de Protester mat der Arméi gedréit. Him gëtt virgehäit dëse Sträit, nach verschäerft ze hunn.

Donieft organiséiert de President zu Tulsa am Staat Oklahoma säin éischt Walkampf-Evenement. An dëser Stad gouf et de gréisste Massaker vu Schwaarzen an der rezenter Geschicht vun den USA. 1921 goufen do bis zu 300 Afroamerikaner vun engem Mob vu wäissen Amerikaner ëmbruecht.