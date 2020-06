Europol no huet d'Exploitatioun vu Mannerjäregen am Internet duerch d'Corona-Pandemie zougeholl.

An engem Rapport, deen e Freideg vun Europol publizéiert gouf, heescht et, datt Mëssbrauchsmaterial vu Kanner am Internet immens zougeholl huet iwwert déi lescht Méint. Wärend dem Lockdown wieren d'Kanner nach vill méi dem Internet ausgesat wéi am Normalfall, zum Beispill duerch Gespréicher per Video mat der Famill oder Frënn, méi Austausch op de sozialen Netzwierker, Online-Spiller oder och dem Homeschooling.

Eng Entwécklung, déi Besëtzer vu kannerpornografeschem Material an d'Kaarte gespillt huet an hinnen e méi groussen Accès op potentiell Victimme ginn huet.

Weltwäit hätt et eng enorm Hausse u kannerpornografeschem Material ginn, dat online gedeelt gouf, heescht et am Rapport. Wärend dem Confinement wieren d'Täter souwuel op de sozialen Netzwierker, mä och am Darknet vill méi aktiv gewiescht.

Op de Pedophillen-Netzwierker hätt et donieft och eng Hausse u Videomaterial gi vu Webcammen. Dat wieren zum Deel Videoen, déi d'Kanner oder Jugendlecher selwer gefilmt hu fir hir Kolleegen oder sozial Medien, sech allerdéngs net bewosst waren, datt se opgeholl goufen. D'Foren, an deenen déi Saache gesammelt ginn, weisen, datt d'Täter séier d'Vulnerabilitéit erkannt hu vun de Kanner, déi méi online waren.

Europol hält net just d'Gefor weider am Bléck, mä versicht och, d'Memberstaaten ze ënnerstëtzen, fir souwuel Täter wéi Affer ze identifizéieren. D'europawäit Campagne "SayNo" soll d'Kanner op d'Geforen opmierksam maachen, déi kënnen entsoen, wa se Material online deelen.