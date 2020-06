Temperature vu bis zu 30 Grad Celsius goufen a Sibirien gemooss. Temperaturen, déi vill ze waarm fir d'Arktis sinn.

Dëst geet aus den Temperaturkaarte vun der Nasa ervir, op deene Sibirien rout agefierft gouf. De Wiederdéngscht vum brittesche Sender BBC schwätzt vun 30 Grad Celsius, déi viru Kuerzem zu Nischnjaja Pjoscha gemooss goufen. Et schéngt, wéi wann dës Hëtztwell guer net méi ophält. Zanter Januar ass et dem EU-Klimadéngscht Copernicus no ze waarm an där Regioun. A vereenzelte Géigende war et bis zu 10 Grad méi waarm wéi gewinnt, a ganz Westsibirien waren et ëm 5 Grad, sou Copernicus.

Eng vun de Konsequenze vum Klimawandel an der Arktis ass, dass de Permafraschtbuedem opdeet. Laangfristeg heescht dat, dass grouss Quantitéiten u Methan fräigesat ginn. Dozou dréit ënnert anerem och d'Uelegkatastroph zu Norilsk bäi, wou 21.000 Tonnen Diesel an d'Gewässer gelaf sinn, 6.000 Tonne sinn direkt an de Buedem agesickert.

De Klimawandel hannerléisst och Spueren an den Arktis-Landschaften. Den "Arvenspinner" breet sech ëmmer méi a Richtung Norden aus an d'Tundra-Bëschbränn huelen zum Beispill däitlech zou. Lescht Joer huet et bannent dem Polarkrees esou vill gebrannt, wéi nach ni virdrun.