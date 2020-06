Zu Peking ginn elo importéiert, gefruere Liewensmëttel aus Europa getest. Den aktuelle Virus zu Peking géif dem Europäesche gläichen.

Studien hu gewisen, datt de Virus, dee rezent nees a China op engem Maart ausgebrach ass, aus Europa komme misst. Ma e wier anescht wéi deen, deen den Ament an Europa zirkuléiere géif: d'Versioun vu Peking wier méi al. Et wier ee Coronavirus, dee viru méi Wochen oder souguer Méint an Europa ronderëm gaange wier.

Well de Virus gouf um Xinfadi-Maart op Schneitbrieder vun importéiertem Saumon fonnt gouf, gëllt déi Plaz zënter e puer Deeg als déi nei Source vun den neie Kontaminatiounen. Dem Responsabele vum chinesesche Kontrollzenter fir d'Preventioun vu Krankheeten no kéint de Virus iwwer gefruere Liewensmëttel a China komm sinn. Et kéint awer grad esou gutt sinn, datt en iwwer eng länger Zäit um Maart iwwerlieft hätt. Dës zwou Theorië géifen erklären, firwat d'Versioun vum Virus méi al wier.

© AFP/John Saeki

Fir alle Pisten nozegoen, hunn d'Autoritéiten elo mol d'Awunner vu Peking dozou opgefuerdert, gefruere Liewensmëttel aus dem Mier an op Basis vu Soja vum Xinfadi-Maart ewechzegeheien. Vill positiv getesten Echantillone vum Maart wieren esou Produite gewiescht.

D'Douane huet elo eng Campagne lancéiert, fir Liewensmëttel ze testen, déi kill gelagert ginn an aus "Risiko-Gebidder" kommen. Vun dëse gutt 16.000 Produite gouf awer kee positiv getest. Als Preventiounsmesure suspendéiert China och d'Importer vum däitsche Schluechthaus "Tönnies". Do goufen eng Rei Mataarbechter mam Coronavirus infizéiert.

Datt gefruere Liewensmëttel de Coronavirus importéiert hätten, wier awer just eng Theorie, ënnersträichen d'Experten, et dierft een net ze séier Conclusiounen doraus zéien. Zemools well den éischten neie Corona-Infizéierten nach net fonnt gouf, wier et schwéier, ee geneeën Tracage ze maachen. De Virus hätt och scho kënne virun der Decouverte um Maart am Ëmlaf gewiescht sinn.