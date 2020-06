Dat waren der esou vill wéi nach ni virdrun. Ënnert den 80 Millioune ware 26 Millioune Flüchtlingen.

Um Samschdeg ass Weltflüchtlingsdag. D'Geleeënheet fir an dësen aussergewéinlechen Zäiten de Fokus op déi Persounen an hir Rechter ze leeën, déi et elo an der Pandemie nach méi schwéier hunn.

Am Virfeld vun dësem Dag huet de Flüchtlingsrot eng Rei Revendicatiounen un d'Politik adresséiert. Grad elo misste vulnerabel Demandeurs d'asile ënner wierdegen a séchere Konditiounen ënnerbruecht ginn, net nëmmen an den iwwerfëllte Campen a Griicheland, mä och hei am Land.

De Collectif réfugiés begréisst, datt d'Regierung sech dozou engagéiert huet, datt all Persounen och Leit, déi illegal hei am Land sinn, medezinesch versuergt ginn.

An de Strukture selwer wier d'Situatioun am Lockdown awer net ëmmer roseg gewiescht. Dem Alessandro Morini vun Amnesty International nennt d'Beispill vum sougenannte Shuk, dem Retentiounszenter fir ofgewisen Demandeurs d'asile um Kierchbierg.

Extrait Alessandro Morini

D'Noutstruktur vum Shuk misst zougemaach ginn, fuerdert de Flüchtlingsrot op en Neits. Donieft sollten d'Dublin-Transferten an aner Memberlänner fir Persounen, déi virum 15. Juli ukomm sinn, annuléiert ginn.

De Flüchtlingsrot setzt och och derfir an, datt d'Allocatiounen fir d'Demandeurs d'asile gehéicht an den Accès op den Aarbechtsmaart verbessert ginn. Donieft missten d'Delaie fir Familljenzesummeféierunge verlängert ginn ouni mussen eng Wunneng virzeweisen.

An 10 Joer huet sech d'Zuel verduebelt

Den offizielle Chiffren vum UNO-Flüchtlingswierk UNHCR no goufen zejoert bal 80 Millioune Mënschen op der Welt forcéiert, hir Haiser ze verloossen. 40% dovunner Kanner. 24,5 Millioune Leit goufen als Flüchtling gezielt. Dat sinn der duebel sou vill, wéi nach virun 10 Joer. Nach ni ware sou vill Leit op der Flucht wéi elo. Zwee Drëttel vun de Refugiéen kommen aus grad mol 5 Länner. Virop aus Syrien, dem Venezuela, Afghanistan, dem Südsudan an dem Myanmar.

No engem däitleche Réckgang vun de Migratiounsfluxen duerch de Coronavirus, waren ze Lescht nees méi Migranten a Richtung Europa ënnerwee. D'Route iwwert d'Mëttelmier, also vun der Tierkei via Griichenland ass nach ëmmer déi aktiivste Migratiounsroute fir an Europa.

Am Kader vum Weltflüchtlingsdag, fuerderen Hëllefsorganisatioun ënnert anerem besser Hygièneskonditiounen ënnert anerem an den iwwerfëllte griichesche Campen an en anstännegen Zougang zu der medezinescher Versuergung.