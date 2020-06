Aus Angscht virun Onrouen huet d'Stad Tulsa am Bundesstaat Oklahoma eng Ausgangsspär fir d'Nuecht decidéiert.

Eng Stad am Ausnamezoustand. Den Donald Tump hält, Corona an déi aktuell Tensiounen an den USA zum Trotz, u sengem éischte Wahlkampfmeeting zanter dem Ufank vun der Coronakris fest. Virun dem ëmstriddenen Event zu Tulsa an der Nuecht op e Sonndeg eiser Zäit, huet de Republikaner schonn alle Kritiker gedreet. Demonstranten, Anarchisten a jiddereen, dee fir Onrou suergt an an den Oklahoma kënnt, misst wëssen, datt een do net zu New York, Seattle oder Minneapolis wier. Datt se hei wuel méi haart sanktionéiert géife ginn. D'Stad huet aus Angscht virun Onrouen eng Ausgangsspär fir d'Nuecht decidéiert.

Zu Tusla koum et viru knapp 100 Joer zu engem vun de schlëmmste Massaker u Schwaarzen an der rezenter amerikanescher Geschicht. E wäisse Mob huet am Joer 1921 bis zu 300 Afroamerikaner ëmbruecht. Fir den éischte Walkampfmeeting zanter Laangem gi sech méi wéi 100.000 Leit erwaart. Et sinn och Géigendemonstratiounen ugemellt.