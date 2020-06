Den Dirk de fauw gouf operéiert a säin Zoustand soll stabel sinn, melle belsch Medien um Samschdeg.

De Buergermeeschter vu Bruges gouf mat engem Messer attackéiert an uerg blesséiert. Eng Persoun gouf festgeholl an et gouf eng Enquête wéinst versichtem Mord opgemaach.

Den Dirk de fauw ass och Affekot a beim Täter kéint et sech ëm een Ex-Client handelen, deen e psychiatresche Passé soll hunn, schreift déi flamännesch Zeitung Het Laatste Nieuws.