Dräi weider Persoune goufe blesséiert. D'Dot gouf bis ewell net als Terrorakt deklaréiert

A Groussbritannien sinn e Samschdeg den Owend dräi Persounen an enger Messerattack zu Reading gestuerwen. 3 weiderer goufe blesséiert. D'Police huet den Tëschefall bis ewell net als Terrorakt behandelt. De Premier Boris Johnson schwätzt vun engem "schreckleche Virfall". E Mann vun 25 Joer ass antëscht festgeholl ginn, ma d'Hannergrënn sinn nach onkloer. Aenzeien no wier de Mann duerch e Park gelaf, an deem vill Leit ënnerwee waren, an hätt einfach sou op seng Affer agestach. En Zesummenhang mat enger Manifestatioun kuerz virdrun am Kontext vun der "Black Lives Matter"-Beweegung soll et net ginn.