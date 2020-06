D'Stuttgarter Police hat Ënnerstëtzung aus ganz Baden-Württemberg missten ufroen, fir d'Situatioun an de Grëff ze kréien.

Zu Stuttgart hunn an der Nuecht op e Sonndeg Dosende Gruppe vu jonke Männer am Zentrum randaléiert, Fënstere vu Geschäfter zerstéiert a Policebeamten attackéiert a blesséiert. D'Situatioun wier mat Amenter komplett ausser Kontroll gewiescht, heescht et vun der Police an hätt sech réischt Stonne méi spéit e Sonndeg de Moien berouegt. Et goufe Polizisten aus ganz Baden-Württemberg geruff fir anzegräifen.

Firwat randaléiert gouf a wéi vill Leit genee bedeelegt waren, hunn d'Autoritéite bis ewell net gesot. D'Police schwätzt just vun e puer 100 Persounen, déi a klenge Gruppen ënnerwee gewiescht wieren. Wéi vill Persoune festgeholl goufen, ass och net gewosst.