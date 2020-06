Aus deem Staddeel, wou vill Mataarbechter vun der Fleeschfabrik wunnen, gouf eng Quarantänzon gemaach

No méi wéi 1.000 positive Coronatester bei de Mataarbechter vum gréisste Fleeschproduzent an Däitschland huet d'Stad Verl, an där vill Mataarbechter wunnen, eng Quarantänzon installéiert. E Samschdeg de Mëtteg ass e Quartier, an deem am ganzen knapp 670 Leit wunnen, mat engem Drot ofgespaart ginn. Heivunner betraff sinn och Persounen, déi op anere Plaze schaffen an déi ausser d'Noperschaft keng direkt Beréierungspunkte mat der Firma Tönnies hunn.

Dem Buergermeeschter no misst awer alles gemaach ginn, fir d'Verbreedung vum Virus esou wäit wéi méiglech ze reduzéieren. D'Schluechthaus ass fir zwou Wochen zougemaach ginn. De Fall huet op en Neits eng Diskussioun iwwer bëllegt Fleesch, Sozialdumping a schlecht Aarbechtskonditiounen, besonnesch fir auslänneschen Soustraitanten aus Osteuropa, ausgeléist. E Sonndeg kënnt dann och Landesregierung aus Nordrhein-Westfalen zesummen, fir sech ze beroden.

Iwwerdeems warnt d'Federatioun vun den däitsche Stied a Gemenge viru méigleche soziale Konflikter. Mënschen, déi zum Beispill ënner schlechte Konditioune wunnen, wéineg verdéngen an esou eng bëlleg Fleeschproduktioun fir gewësse Betriber garantéieren, dierften net diskriminéiert oder benodeelegt ginn.