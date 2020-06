Virun engem Appartementshaus, wou iwwer 700 Leit a Quarantän gesat goufen, koum et e Samschdeg zu Attacken op Beamte vun der Police.

No den Attacken op Polizisten e Samschdeg virun engem Appartementshaus zu Göttingen, dat ënner Quarantän gesat gouf, huet sech d'Situatioun do antëscht berouegt. Och d'Nuecht wier roueg gewiescht, heescht et vun der Police. 700 Awunner vum Appartementshaus, déi deels ënner prekäre Konditiounen do wunnen, stinn ënner Quarantän, d'Gebai gouf mat Gitteren zougemaach. Demonstranten hunn e Samschdeg dat repressiivt Verhale vun der Police kritiséiert. D'Awunner hätten keng Chance den Ofstand ënnert eneen ze halen.