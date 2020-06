Den Emmanuel Macron hat d'Bierger-Conseilen an d'Liewe geruff, als Reaktioun vun de Gilet-Jaune-Protester 2018 an 2019.

De franséische Klima-Bierger-Conseil ass dofir, datt iwwer 2 vun hire Propositioune per Referendum ofgestëmmt gëtt - dofir hunn déi 150 Membere vum Gremium, dee vum President Macron an d'Liewe geruff gi war, e Sonndeg gestëmmt.

Per Referendum soll iwwert d'Iddien ofgestëmmt ginn, datt de Klima- an Ëmweltschutz an der Verfassung verankert gëtt, an datt mam"Ökozid" eng Strofdot fir d'Zerstéierung vun der Ëmwelt geschafe gëtt.

Den Emmanuel Macron hat de Klima-Bierger-Conseil, sou wéi och aner Bierger-Conseilen, an d'Liewe geruff als Reaktioun vun de Gilet-Jaune-Protester 2018 an 2019, fir der Fuerderung vu méi direkter Demokratie nozekommen.

Déi 150 Membere ginn zoufälleg ausgesicht a solle Recommandatiounen ausschaffen, wéi Frankräich seng Klimaziler areeche kann. Am Ganze goufe Ronn 150 Propositiounen op den Dësch geluecht, déi dem President no all kéinte per Referendum ofgestëmmt ginn. De Biergerrot wëll dat awer op d'Verfassungsännerung an den Ökozid limitéieren. Enn Juli soll den Emmanuel Macron d'Member vum Biergerrot begéinen.