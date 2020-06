Dat seet den Aarbechtsminister Hubertus Heil. An der Fleeschfabrick am Krees Gütersloh an Nordrhein-Westfalen gouf et bis ewell iwwer 1300 positiv Fäll.

Hygiènesreegelen goufen net agehalen, Distanzen net respektéiert. All d'Aarbechter sinn a Quarantän. D'Aarbechter an hir Famille mussen, dacks an hirer Mammesprooch, opgekläert ginn, wat lass ass a wéi se sech ze verhalen hunn. Den däitschen Aarbechtsminister sot am ARD-Morgenmagazin, datt hien erwaart, datt d'Firma fir de Schued opkënnt. Et soll gepréift ginn, a wéi wäit de Betrib zivilrechtlech Verantwortung huet. D'Awunner an der Regioun si mat de Suitte vum Ausbroch gehäit.