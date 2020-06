Nom Bilanzskandal beim däitsche Bezuelzerwiss rechent d'Ratingsagence elo net méi domat, datt Wirecard seng Kreditter zréckbezuele wëll oder kann.

D'Informatiounen, déi aktuell géife virleien, géifen net duergoen, fir d'Kreditwierdegkeet vu Wirecard iwwerhaapt nach anzeschätzen, esou Moody's. E Freideg scho war d'Bonitéit vum Bezuelzerwiss ewell op "Ramsch" erofgestuuft ginn.

Et kéint ee vun de gréisste finanzielle Bedruchsskandaler aus de leschte Jore ginn - Wirecard huet an der Nuecht op e Méindeg zouginn, datt 1,9 Milliarden Euro, vun deenen Auditeure soten, dass se op de Konte géife feelen, warscheinlech iwwerhaapt net existéiere géifen.

Déi 1,9 Milliarden Euro entspriechen ongeféier engem Véierel vun der Bilanz vun der Entreprise an hätte sollen op Konten op de Philippinne leien.E Sonndeg awer huet déi philippinnesch Zentralbank annoncéiert, déi Sue wieren ni op de Philippinnen ukomm. Um Méindeg huet Wirecard dunn erkläert, et géif sou ausgesinn, wéi wann d'Suen net existéiere géifen.

Am leschte Joer hate verschidde Medien, virun allem d'Financial Times, ëmmer erëm op Ongereimtheete beim Bezuelzerwiss senger asiatescher Branche higewisen. De Generaldirekter a Grënner vum Betrib Markus Braun war e Freideg scho mat effet immédiat zréckgetrueden. Der Süddeutschen Zeitung no dréien him an dem COO Jan Marsalek esouguer Haftbefeeler. De Wäert vun de Wirecard-Parten ass drastesch gefall op e Méindeg 16 Euro, vu bal 100 Euro leschte Mëttwoch.

De Chef vun der däitscher Banken- a Finanzopsiicht BaFin, de Felix Hufeld, huet vun engem Hohn geschwat: "Mir si matten an der grujelegster Situatioun, déi ech jee bei engem Dax-Konzern gesinn hunn."