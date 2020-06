Hie soll wärend den uergen Ausernanersetzungen an der Bannestad zu Stuttgart e Student, dee schonn um Buedem louch, mam Fouss géint de Kapp gerannt hunn.

Wéi de Parquet zu Stuttgart matdeelt, hätt de 16 Joer ale Verdächtegen de méiglechen Dout vum Student ouni ze zécken a Kaf geholl.

Am Ganze gouf e Méindeg géint 8 Persounen, déi alleguerte randaléiert hunn, e Mandat d'Arrêt ausgestallt.

An der Haaptakafsstrooss hate Casseure Vitrinne futti gemaach a Butteker ausgeraibert. Ausléiser soll eng Drogekontroll bei engem 17 Joer ale Jong gewiescht sinn, mat deem sech direkt e puer honnert Leit solidariséiert hunn. Der Police no, wieren eng 400 bis 500 Leit un den Onroue bedeelegt gewiescht. D'Police wëllt dann och déi nächst Wochen zu méi zu Stuttgart ënnerwee sinn.

An där Nuecht goufen ënnert anerem 40 Butteker beschiedegt, 12 Police-Ween demoléiert an 19 Poliziste blesséiert. Firwat et zu esou staarker Gewalt konnt kommen, ass bis ewell nach net eendeiteg gekläert.