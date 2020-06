Schonn zanter laangem steet d'Vereenegung "Nordadler" an Däitschland am Fokus vun den Autoritéiten.

Dat well si sech oppen zum Nationalsozialismus bekennt an am Internet rietsextrem agéiert. Elo huet den däitsche CSU-Inneminister Horst Seehofer dës Vereenegung verbueden.

"Zanter en Dënschdeg de Moie lafen a véier Bundeslänner polizeilech Moossnamen", sou de Spriecher vum Ministère, Steve Alter, op Twitter mat.

D'Gruppéierung géing virun allem am Netz agéieren. "Rietsextremismus an Antisemitismus dierfen och am Internet keng Plaz hunn", esou den Steve Alter weider.

D'Razzie bei wichtege Veräinsmembere wieren dem Inneministère no zu Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Brandenburg an Niedersachsen.