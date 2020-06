Dëst, well Moskau verschidden Internetsitte gespaart huet.

Den europäesche Geriichtshaff fir Mënscherechter huet Russland verurteelt, well Moskau eng Rëtsch Internetsäite gespaart huet. De Geriichtshaff zu Stroossbuerg koum zur Conclusioun, datt d'Autoritéiten a véier 4 Fäll géint d'Recht op eng fräi Meenung verstouss hunn.



Zu de gespaarte Sitte gehéiere virun allem d'Internetadresse vu Medien, déi kritesch vis-à-vis vum Kreml sinn. Donieft hat och de fréiere Schachweltmeeschter a Kreml-Kritiker Garri Kasparow geklot, och seng Internetsäit war blockéiert ginn.



Russland muss an deene 4 Fäll all Kéiers eng Strof vun 10.000 Euro bezuelen.