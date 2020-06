Kuerz virum Ufank vun der Summervakanz hunn d'Autoritéiten an Nordrhein-Westfalen d'ëffentlecht Liewen an de Kreesser Gütersloh/Warendorf erëm limitéiert.

Honnertdausende Mënschen si vun dësem deelweise Lockdown betraff. Vun en Donneschden u ginn do och erëm d'Schoulen an d'Crèchen zou.



Och a Portugal ginn et an der Regioun ronderëm d'Haaptstad Lissabon erëm nei Confinementsmoossnamen, well d'Zuel vun de Coronafäll, déi nogewise ginn, nees klëmmt. Rassemblementer mat méi wéi 10 Leit, sinn dofir erëm verbueden. Caféen a Geschäfter mussen um 20 Auer zoumaachen an et däerf keen Alkohol an der Ëffentlechkeet gedronk ginn. Dës Moossnamen huet de Regierungschef Antonio Costa en Dënschdeg bekannt gemaach.

Iwwerdeems ass d’Zuel vu Leit déi un de Suitten vun enger Covid-Infektioun a Latäin- a Südamerika an an der Karibik gestuerwen sinn, op iwwer 100.000 an d’Luucht gaangen.

Ronn d’Hallschent vun allen Doudesfäll gëtt et der Noriichtenagence AFP no, a Brasilien, wou bal 1,2 Millioune Leit infizéiert wieren.