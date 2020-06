An den USA geet d’Serie vu Verhaftungen weider, vu Promien oder aflossräiche Leit, déi wéinst sexuellen Iwwergrëffer op Frae beschëllegt ginn.

De Porno-Acteur Ron Jeremy ass elo festgeholl ginn, a kritt vun der Justiz direkt méi Vergewaltegungen virgehäit. Vun op d’mannst 4 Fäll ass rieds.

Seng Kautioun gouf op iwwer 6,5 Milliounen Dollar fixéiert. Hie riskéiert eng Liewenslänglech Prisongsstrof.

Lassgetrëppelt gouf déi Well vu Gewalt- an Iwwergrëffsreproche géint Promien am Hierscht 2017, wéi d’Uschëllegunge géint den Hollywood-Mogul Harvey Weinstein bekannt goufen. An der Suite war jo och déi weltwäit #MeToo Beweegung, géint sexuell Gewalt géint Fraen entstanen.