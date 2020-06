En Dënschdeg koum et am Süde vu Mexiko zu engem Biewe vu 7,5 op der Richterskala.

Op d'mannst sechs Persoune sinn dobäi ëm d'Liewe komm, e puer Dose Leit goufe blesséiert, huet de Gouverneur vun Oaxaca matgedeelt. Honnerte Gebaier koumen zu Schued, dorënner 15 Gesondheetszentren. D'US-Autoritéiten haten eng Tsunami-Warnung erausgi fir d'Küste vu Südmexiko, Guatemala, El Salvador an Honduras. Et gouf mat Welle vu bis zu 3 Meter am Ëmkrees vun dausende Kilometer vum Epizentrum ewech gerechent. E puer Stonnen nom Äerdbiewe gouf d'Warnung nees vum US-Tsunami-Warnzentrum am Pazifik opgehuewen.

Och an der Haaptstad Mexiko City, ronn 700 Kilometer vum Biewen fort, huet de Buedem nawell staark gewackelt. Wéi de mexikanesche President Andres Manuel López Obrador sot, hätt ee "glécklecherweis keng gréisser Schied" gehat.

Dat lescht grousst Biewen a Mexiko war am September 2017. Deemools sinn eng 370 Mënsche gestuerwen.