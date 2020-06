Den US-Senat wëll, datt d'Aarbecht vum Departement, dat sech mam Ënnersiche vun Ufoe beschäftegt, méi transparent gëtt.

Eng deementspriechend Dispositioun ass am annuelle Gesetz fir d'Finanzéierung vum Geheimdéngscht virgesinn. D'Ëffentlechkeet soll besser iwwert d'Aarbecht vum Departement informéiert ginn a Betriber sollen esou encouragéiert ginn, méiglech Informatiounen ze deelen.

De Senat mécht sech dobäi manner Suergen ëm eng Bedreeung wéinst Ausserierdeschen a méi wéinst auslännesche Regierungen, besonnesch wéinst méiglechem Spionage duerch chinesesch Dronen oder aner Objeten, déi fléien.

D'Departement gehéiert zum Opklärungsdéngscht vun der Marinn vun der US-Arméi. Seng Aufgab ass, Informatiounen iwwert Ufoen ze sammelen, ze determinéieren, ob se eng Connectioun zu géigneresche Regierungen hunn an ob se eng Gefor fir d'Arméi kéinten duerstellen, heescht et am Gesetz.

Wann d'Gesetz esou ugeholl gëtt, huet de Pentagon 180 Deeg Zäit, fir e Rapport iwwert d'Aarbecht vum UFO-Departement ze presentéieren. De Verdeedegungsministère hat am Abrëll 3 Videoe vu Militärpilote verëffentlecht, op deene méiglecherweis Ufoen ze gesi wieren.