Et war ee vun den Corona-Hotspotten an Europa. Dat beweist dann elo och d'Etüd vun der Uni Innsbruck.

Wéi d'Uni matdeelt, huet bal d'Hallschent vun Awunner vun Ischgl, déi bei enger ëmfaassender Etüd matgemaach hunn, Antikierper op de Coronavirus.

Mat 42,4% Presenz Anticorpsen op de Covid-19 kënnt d'Schi-Héichbuerg mat hire villen Après-Ski-Bare weltwäit bis ewell op der 1. Plaz. Zäitweileg waren 40% vun de Corona-Infektiounen an Éisträich op Ischgl zeréckzeféieren. Och vill Europäer hunn de Virus vum Après-Ski an hir Länner importéiert. D'Autoritéiten am Tirol stoungen an der Kritik ze spéit reagéiert ze hunn.

85% vun de Persounen, bei deenen Antikierper nogewise goufen, waren infizéiert, ouni datt se et gemierkt hunn. Nëmme 15% hate virun d'Diagnos gestallt kritt, datt se infizéiert waren. Trotz dem héijen Anticorps-Wäert ass souguer zu Ischgl keng Häerdenimmunitéit areecht.

Bei der Etüd vun der Uni Innsbruck hunn 80% vun de Awunner vun Ischgl matgemaach. 1'473 Persounen goufen tëscht dem 21. a 27. Abrëll ënnersicht.