Der WMO no hätt et am Oktober 2018 dee längste Blëtz ginn, dee jee registréiert gouf.

An zwar a Brasilien, wou de Blëtz iwwer 700km um Himmel zeréckgeluecht hätt. Am Mäerz 2019 gouf et an Argentinien dann e Blëtz, dee méi wéi 16 Sekonnen laang gedauert huet – och dat wier neie Weltrekord.