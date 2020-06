Manner Gleeweger, grousse Réckgang bei Dafen an Hochzäiten: e Freideg gouf déi nei Kierchestatistik an Däitschland publizéiert.

Iwwert eng hallef Millioun Mënsche si bannent dem leschte Joer aus der kathoulescher an evangelescher Kierch ausgetrueden.

Kathoulesch Kierch

2019 waren et eleng 272.771 Katholicken, virzejoert waren et der 216.000. Och bei den Hochzäiten, Kommuniounen an Dafe gëtt et e Réckgang, erkläert de Georg Bätzing, Bëschof vu Limburg: "Der Prozess der Erosion persönlicher Kirchenbindung zeigt sich dort besonders deutlich."

Ronn 4.200 manner Hochzäite goufen an der Kierch zelebréiert, bei de Kommuniounen ass d'Zuel ëm 5.000 zeréckgaangen. En Negativrekord mellen och d'kathoulesch Dafe mat 8.500 Stéck manner wéi 2018.

Evangelesch Kierch

An der evangelescher Kierch goufen nach méi Austrëtter gezielt: 270.000 Mënsche waren et 2019. Dat sinn 22 Prozent méi wéi et virzejoert de Fall war. D'Zuel vun den Dafe wier awer stabil bliwwen.

An enger Etüd vu béide Kierchen, déi lescht Joer publizéiert gouf, geet een dovun aus, dass d'Hallschecht vun de Membere bis 2060 austriede wäert.