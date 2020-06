E Jong an e Meedchen waren zu Greven an Däitschland an e Weier gefall, fir béid Kanner sollt all Hëllef ze spéit kommen.

D'Ermëttler gi vun engem Ongléck aus. Déi zwee Kanner sinn en Donneschdeg am Nomëtteg fonnt ginn a goufen direkt an d'Spidol bruecht. D'Dokteren an der Unisklinick zu Münster konnten näischt méi fir d'Geschwëster maachen.