A Frankräich goufe 6 Persounen festgeholl, déi verdächtegt ginn, eng Dier vum Concertssall Bataclan zu Paräis geklaut ze hunn.

Op där Dier ass nämlech ee Konschtwierk vum berüümte Kënschtler Banksy drop. Déi Verdächteg goufen a Frankräich festgeholl a kommen an Untersuchungshaft. Dat krut déi däitsch Noriichtenagence aus Justiz-Kreeser confirméiert.

D'Dier vun der Sortie vum Club gouf viru gutt zwou Wochen an engem Haus um Land an den italieneschen Abruzze fonnt. Op dëser ass e Bild vun enger Fra ze gesinn, dat vum brittesche Street-Art-Kënschtler Banksy stame soll. D'Konschtwierk gouf am Januar zejoert geklaut.

Dës Plaz huet fir Paräis eng wichteg symbolesch Bedeitung: Am Bataclan koumen am November 2015 am Ganzen 90 Mënsche bei enger Terrorattack ëm d'Liewen.