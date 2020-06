E Sonndeg ass et 51 Joer hier, dass an der Nuecht vum 27. op den 28. Juni zu New York de sougenannte Stonewall-Opstand war.

Bei enger Razzia vun der Police am Stonewall-Inn, enger Bar an der Christopher Street, déi virun allem vun Homosexuellen besicht gëtt, koum et zu Revolten. Dës Nuecht, an där sech d'Leit géint déi staatlech Diskriminéierung gewiert hunn, gëllt als Ufank vun der Schwulen- a Lesben-Beweegung. Ee Mount méi spéit, um 27. Juli, war zu New York déi éischt Manifestatioun, ënnert dem Titel "Gay March".

Zanterhier ginn am Juni a Juli uechter d'Welt Cortègen organiséiert, déi un de Christopher-Street-Day erënneren an d'Gläichberechtegung, esou wéi d'Recht op eng fräi Liewensgestaltung an de Virdergrond setzen.

Wéinst der Corona-Pandemie goufen d'Cortègen dëst Joer op deene meeschte Plazen ofgesot. De berüümte Kölner CSD gouf viraussiichtlech op Oktober verluecht. Dëst Joer gi sech, amplaz vun de grousse Cortègen, éischter virtuell Veranstaltungen erwaart.

