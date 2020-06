Zu Chicago ass en 1 Joer ale Jong aus engem Auto eraus erschoss ginn, wéi et vun der Police heescht.

Den Täter wier nieft dem Won vun der 22 Joer aler Mamm stoebliwwen an hätt 8 Mol geschoss. Dobäi gouf de Jong déidlech an der Broscht getraff. D'Mamm krut ee Sträifschoss um Kapp of. Bis heihinner feelt all Spuer vum Täter.

Dës Attack ass nëmmen eng Woch, nodeems am Weste vun Chicago bei enger änlecher Attack een 3 Joer aalt Kand ëm d'Liewe komm war, geschitt. Och an deem Fall konnt den Täter net ermëttelt ginn.