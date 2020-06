D'Dokteren am Versalles-Spidol hunn e Keeserschnëtt bei der 36 Joer aler Diana Angola misse maachen, fir de klengen Jefferson op d'Welt ze bréngen.

Antëscht ass d'Mamm nees gesond an hofft, d'Spidol gläich mat hirem Bouf nees kënnen ze verloossen. De Bëbee ass 14 Wochen ze fréi op d'Welt komm an huet kuerz no der Gebuert misse reaniméiert ginn, sot de Kannerdokter Edwin Olivo.

De Bouf ass wuel nach am Inkubator, ma entwéckelt sech awer gutt. Den Jefferson gewënnt ëmmer méi u Gewiicht an d'Ootme fält him schonns méi liicht. E Coronavirus-Test ass iwwerdeems negativ ausgefall.

D'Mamm war Mëtt Mee mat héijem Féiwer an d'Spidol bruecht ginn. Dräi Deeg méi spéit hat ee si an d'kënschtlecht Koma geluecht. Wéinst hirer Schwangerschaft haten d'dokteren hiert Bett awer dauerhaft am 45-Grad-Wénkel opgestallt.