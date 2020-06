Dat am Fall, wou deen hir Musek nees géing bei Evenementer vu senger Walcampagne spillen. Dat huet déi brittesch Rockband selwer matgedeelt.

Eng Ekipp vun Affekote géif mat der US-amerikanescher Gesellschaft fir de Schutz vun den droits d'auteurs BMI zesummeschaffen.

Sollt den Trump weiderhi Stones-Lidder benotzen, da misst hie mat enger Plainte rechnen. Den Trump hat am Walkampf 2016 den Titel ''You Can't Always Get What You Want'' bei sengen Optrëtter spille gelooss.

Schonn deemools haten d'Band-Membere ronderëm de Sänger Mick Jagger sech ferm doriwwer opgereegt. Elo rezent hat den Trump d'Lidd nees lafe gelooss, mä et kéint déi leschte Kéier gewiescht sinn, ewéi d'Rolling Stones an hirem Message matdeelen.