Mat der Pandemie huet a Frankräich och d’Stëmmung géint de President Emmanuel Macron gedréit. Engem IFOP-Sondage no läit seng Popularitéit nach bei 38%.

Observateure rechnen domat, dass e Sonndeg bei der zweeter Ronn vun de Gemengewalen am Land seng Partei, La République en marche, eng éischt Quittung muss kasséieren, wann et net geléngt, eng vun de grousse Stied fir sech ze entscheeden.

Nach zwee Joer vu sengem 5-Jores-Mandat bleiwen dem Emmanuel Macron, mä de Covid-19 huet senger ambitiéiser Agenda vu wirtschaftlechen a soziale Reformen e kräftege Stréch duerch d'Rechnung gemaach. Virun him läit e Bierg Aarbecht, deen e sech awer gréisstendeels duerch falsch Decisioune selwer agebrockt hat. De Masturbatiounsvideo vu sengem Buergermeeschterkandidat fir Paräis war do nëmmen en Detail.

Nach virun engem Joer goung de Macron der Illusioun no, e kéint mat de Kommunalwale seng nach jonk Partei an der Provënz verankeren, fir dann an der Hoffnung ze liewen, 2022 engem zweete Presidentschaftsmandat nozegoen. Souguer seng enkste Beroder aus senger Clique schéngen, hien ni drun erënnert ze hunn, dass scho seng zwee Virgänger, Sarkozy an Hollande, et net iwwert een eenzegt Mandat gepackt haten.

Niddreg Walbedeelegung an op en Neits eng Victoire vun der Sozialistin Anne Hidalgo zu Paräis goufen an de franséische Medie laang virausgesot fir dësen zweeten Tour e Sonndeg. Méi gespaant dierf ee sinn, wat d'Zukunft vum Premier Édouard Philippe ugeet. Et wier Standard-Praxis vum President, de Premier ze entloossen, fir ze maachen, wéi wann een nei Iddien hätt. De Problem ass awer, dass den Édouard Philippe Sondagen no wärend der Pandemie gutt 12%-Punkte méi populär ginn ass wéi de President. De Macron géif domat d'Diere wäit opmaache fir e potentiell geféierleche Konkurrent.