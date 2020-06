Bei engem dramateschen Accident am Rhäin sinn eng Mamm an hire 5 Joer ale Jong ëm d'Liewe komm.

D'Mamm huet, wéi et heescht, e Samschdeg zu Trebur a Südhessen hire Jong erdrénke gesinn a wollt hie retten. Bei der Rettungsaktioun si si awer allebéid gestuerwen, wéi d'Police vun Darmstadt matdeelt. Een Zeien hätt d'Mamm, wéi an Nout gerode war, aus dem Waasser gezunn. Doropshi wier si awer op en Neits an d'Waasser gesprongen an ënnergaangen.

No e bësse méi wéi enger Stonn konnte béid Läiche fonnt ginn. Et gouf nach probéiert, Mamm a Kand ze reaniméieren, dat allerdéngs ouni Erfolleg. Och déi dräizéng Joer al Schwëster hätt probéiert, hire Brudder ze retten. Si huet de Virfall awer iwwerlieft a gouf vun de Secouristen a Sécherheet bruecht.