Wéinst deene villen Nei-Infektioune reagéiert déi iranesch Regierung a féiert d'Mondschutzflicht an.

Dat huet den iranesche President Hassan Ruhani e Sonndeg wärend engem Treffe mat Gesondheetsexperten op der Tëlee wësse gedoen. Vun nächster Woch un ass de Mondschutz an zouene Gebaier, an deene sech Mënsche versammelen, Flicht. Dës Mesure gëllt elo mol bis den 22. Juli a kéint eventuell nach verlängert ginn.

Et hätt een eng genau Lëscht mat Plazen opgestallt, wou déi nei Reegele gëllen. Méi Detailer huet den iranesche President awer net matgedeelt. Hien huet sech och net iwwert Protokoller am Fall vu Verstéiss géint d'Mesurë geäussert. Clienten ouni Mondschutz gi vun e Méindeg un net méi an Akafszentren zerwéiert.

Dem aktuelle Stand no stierft all 13 Minutten e Patient u senger Infektioun, all 33 Sekonnen infizéiert sech een Iraner mam Coronavirus.

Zanter dem Ufank vun der Kris war den Iran schwéier vun der Pandemie betraff. Bis ewell goufen 220.000 Corona-Infektiounen an iwwer 10.000 Doudesaffer gezielt.