De President Gudni Johannesson huet e Samschdeg bei de Wale gutt ofgeschnidden. Hie koum op iwwer 90% vun alle Stëmmen.

Säi Géigner, de Rietspopulist Gudmundur Franklin Jonsson, koum op nëmme 7,8%. Am Ganze sinn 252.217 Persoune wiele gaangen. D'Walbedeelegung louch bei 66,9%. Schonn an den Ëmfroen huet et gutt fir d'Victoire vum Demokrat ausgesi gehat.

De Gudmundur Franklin Jonsson, deen ënnert anerem en Trump-Unhänger ass, huet dem Johannesson a senger Famill gratuléiert. Hie wollt dem Amt vum President eng méi aktiv Roll an der Politik ginn. An Island huet de President nämlech éischter eng representativ Funktioun, kann awer d'A-Kraaft-Triede vu Gesetzer verhënneren a Referenden an d'Weeër leeden.

2016 ass den Johannesson als jéngste President zanter der Onofhängegkeet vum Land am Joer 1944 gewielt ginn. Zanter dem Ufank vu senger Amtszäit leie seng Wäerter tëscht 76% a 86%, also ronn 25% méi héich wéi bei sengem Virgänger. Anescht wéi an anere Länner ass d'Amtszäit an Island net zäitlech begrenzt. Den Olafur Grimmson huet säin Amt wärend 20 Joer laang ausgeüübt.