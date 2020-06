Den US-amerikanesche President steet den Ament an der Kritik, well hie via Twitter e Video mat rassisteschem Contenu gedeelt huet.

An dësem Video benotzt ee vu sengen Unhänger de Slogan "White Power", op Lëtzebuergesch "Wäiss Muecht", a streckt dobäi d'Fauscht an d'Luucht. E Slogan, deen an der Neonazi-Zeen gebraucht gëtt. Nodeems dem Donald Trump säi Post an de soziale Medien hefteg kritiséiert gouf, huet hien de Video vu sengem Twitter-Account nees erofgeholl.

Iwwer 3 Stonne war de Video online ze gesinn, mam Kommentar vum US-President: "Merci un déi super Supporter vun de 'Villages'" (Gemengen am Norde vu Florida, an där ronn 115.000 Mënsche liewen).

D'Wäisst Haus huet kuerz dorobber reagéiert an erkläert, dass den Donald Trump de Message am Video net héieren hätt, mä just den Enthusiasmus vu sengem Unhänger bemierkt hätt. Dëst ass net déi éischte Kéier, dass den US-amerikanesche President am Kader vu Rassismus-Debatte kritiséiert gëtt. Him gouf schonn e puer Mol virgeworf, fir Spannungen tëscht den ënnerschiddleche Bevëlkerungsgruppen an den USA ze suergen. Och wärend de landeswäite Protester géint Rassismus a Policegewalt nom Doud vum George Floyd soll hien d'Onroue weider ugekuerbelt hu mat senge Bemierkungen.