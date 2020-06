Dat franséischt Atomkraaftwierk vu Fessenheim, un der franséisch-däitscher Grenz, gëtt kuerz virun Hallefnuecht definitiv ausgeschalt.

Deen éischte Reakter gouf schonns am Februar vun der Bedraiwerfirma EDF ausgeknipst an elo ass et eben um zweeten.

Däitschland an och d'Schwäiz hate jorelaang gefuerdert, dass Fessenheim op Grond vu méigleche Sécherheetslacunne misst zougemaach ginn, wat u sech schonn 2016 sollt geschéien. Deemools hat de President Hollande e Verspriechen an deem Sënn awer net gehalen.