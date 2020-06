6 Méint ass de Virus elo bekannt. Zanterdeem hu sech offiziell 10 Millioune Mënsche weltwäit infizéiert.

Wéi héich d'Zuel tatsächlech ass, ass schwéier ze schätzen. Vill Leit hu jo keng oder wéineg Symptomer oder ginn net getest.

Eleng an den USA geet een dovunner ass, datt d'Zuel vun den Infizéierten 10 mol sou héich ass wéi gewosst. Dat wären eleng do 20 Millioune Mënsche mam Virus.

D'Zuel vun den Doudegen an de knapp 7 Méint vun der Pandemie entsprécht deenen, déi ongeféier duerch d'Gripp all Joer stierwen.

Besonnesch staark betraff sinn d'USA a Brasilien. An den USA klammen d'Zuele weider an et ass keng Entspanung en Vue. Och a Brasilien.

Dono huet Groussbritannien déi meeschten Doudegen. Hei huet sech d'Situatioun awer berouegt.