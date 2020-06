Als eenzege Staat hat Mississippi nach de confederéiert Fändel a sengem offizielle Fändel mat dran.

Matzen an der Rassismus-Debatt, déi d'USA zanter Wochen an Otem hält, huet sech d'Regierung vum südleche Bundesstaat Mississippi fir eng Ännerung vu sengem ganz ëmstriddene Fändel entscheet, deen u fréier Proprietäre vu Sklaven erënnert.

Mississippi war nach de leschten US-Staat, deen de Fändel vun den confederéierte Staaten, deen och mam Biergerkrich an der Sklavenhalterei associéiert gëtt, a sengem offizielle Fändel dran hat. Dat sougenannten „Andreas-Kräiz“ mat 13 Stäre verschwënnt also elo, dat huet d'Majoritéit vum Senat an dem Representantenhaus decidéiert.