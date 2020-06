De Konjunkturpak vun der däitscher Regierung huet déi éischt Hürd geholl a krut e Méindeg vum Bundestag gréng Luucht.

Manner Steiere beim Akafen a méi Suen um Familljekonto, domadder wëllt een an Däitschland de Konsum no der Corona-Kris nees ukuerbelen. D'Parlament huet an enger Sonnersëtzung mat de Stëmme vun der grousser Koalitioun fir de Konjunkturpak gestëmmt. Fir datt d'Neierungen den 1. Juli och a Kraaft triede kënnen, muss e Méindeg am Nomëtteg nach de Bundesrat gréng Luucht.

Am Konjunkturpak ass festgehalen, datt d'TVA bis Enn 2020 vu 19 op 16 Prozent beim Akafen erofgeet. Den niddregen TVA-Saz, fir vill Liewensmëttel a Wuere vum deegleche Gebrauch, gëtt vu 7 op 5 Prozent reduzéiert. Vill Supermarchéen, Autoshändler a Miwwelhaiser hu schonn ugekënnegt, d'Reduktioun vun de Präisser eent zu eent un hir Clienten weiderzeginn, deelweis goufe schonn um Méindeg d'Präisser no ënnen ugepasst.

D'Oppositioun kritiséiert d'Reduktioun vun der TVA an ass der Meenung, datt dës Ännerung quasi ouni Wierkung géing bleiwen. Si bedeit fir den Eenzelhandel een "absurde bürokrateschen Opwand", gläichzäiteg spuert een duerchschnëttlechen Haushalt am Mount nëmmen 30 Euro, sou de Christian Dürr vun der FDP. Déi Lénk an déi Gréng bezweiwelen, datt d'Reduktioun vun der TVA och wierklech beim Verbraucher ukommen. Et wär eng gewoten, onkalkuléierbar Wett. D'AfD bezweiwelt wirtschaftlech Impulser.

Deen zweete groussen Deel vum Konjunkturpak ass e Bonus vun 300 Euro fir all Kand, wat nach Kannergeld zegutt huet. Déi éischt 200 Euro sollen am September mam Kannergeld ausbezuelt ginn, déi aner 100 Euro am Oktober.

Der Kannerbonus gëtt net bei d'Grondsécherung dobäi gerechent, bei Leit, déi een héije Verdéngscht hunn, awer mam steierlechen Kannerfräibetrag verrechent, sou datt Famillje mat manner Sue profitéieren.

Weider Erliichterunge solle et och fir Firme ginn. Beispillsweis solle si déi aktuell Verloschter duerch d'Corona-Kris méi einfach mam Gewënn vun zejoert verrechne kënnen.

De gréissten Deel vun de Käscht vum Konjunkturpak iwwerhëlt déi däitsch Regierung. Knapp 13 Milliarden Euro wäerten duerch déi méi geréng Steiere feelen an de Kannerbonus dierft 5,4 Milliarden Euro kaschten. Fir dat ze stemmen, wëllt de Finanzminister Olaf Scholz weider Kreditter ophuelen. Antëscht si fir 2020 an Däitschland Rekordscholde vun 218,5 Milliarden Euro virgesinn.