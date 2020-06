Am meeschte betraff wier der John Hopkins Universitéit vu Baltimore no, virun allem de Süden an d’Westküst.

A Kalifornien hunn d’Autoritéiten dann och schonns wëssen gedoen, dass déi allermeeschte Stränn fir den nächste Weekend wäerte gespaart ginn. Dann ass an den USA nämlech Nationalfeierdag, wou ee verhënnere wëll, dass et zu Masse-Partye kënnt.